Tiberis diventa parco d’affaccio permanente

La Giunta Capitolina ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo agli interventi necessari per la realizzazione del “Parco d’affaccio permanente Tiberis“.

Si tratta di una progettazione c.d. “di primo livello”, passaggio formale necessario per attivare la richiesta di finanziamento a mutuo per l’intero importo dell’intervento, pari a €.1.180.000 iva inclusa.

Il numero dei Parchi d’Affaccio che saranno realizzati sul Tevere sale così a 7, di cui uno, il Parco Tevere Sud, realizzato a cura della Soprintendenza di Stato, mentre gli altri sei – Acqua Acetosa, Ponte Milvio, Foro Italico, Lungotevere delle Navi, Ostia Antica e, appunto , Tiberis – li sta realizzando il Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale.

L’area “Tiberis” oggetto dell’intervento è l’area golenale (San Paolo- Marconi) sulla sponda sinistra del Tevere, che ha una superficie di circa 1 ,9 ettari ed è caratterizzata da un andamento orografico a gradoni. La stessa è già stata utilizzata a partire dal 2018 come “spiaggia” estiva ad utilizzo temporaneo, e presenta alcuni elementi di interesse quali i resti di un’antica villa di Pietra Papa, la vicina Basilica di San Palo fuori le Mura, la presenza di Ponte Marconi.

Un ulteriore elemento di forza è costituito dalla passeggiata di connessione lungo la banchina pavimentata, che unisce il molo di attracco verso Ostia antica con il Ponte di Ferro. L’area è oggetto di concessione ad uso esclusivo di Roma Capitale fino al 30/06/2037.

“Con questo progetto realizziamo un nuovo, importante investimento pubblico sul fiume Tevere, con la trasformazione della spiaggia estiva Tiberis – che durante la nostra gestione ha fatto registrare un gradimento crescente da parte dell’utenza – in un intervento strutturale, con la realizzazione di un Parco d’affaccio permanente” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.

“Il fiume rappresenta uno dei principali assi di sviluppo sui quali stiamo lavorando, sia in termini di ecosistemi e sostenibilità ambientale che di riqualificazione del territorio e valorizzazione per il turismo e per il tempo libero.

Il Masterplan approvato e i cinque parchi d’affaccio già in corso di realizzazione, ai quali si aggiunge Tiberis , sono la conferma dell’impegno messo da questa amministrazione per valorizzare uno degli elementi identitari della nostra città.

Con questo nuovo progetto consolidiamo l’utilizzo balneare estivo dell’area, grazie all’incremento delle potenzialità ludiche legate all’acqua, e diamo una risposta all’esigenza di rendere tale spazio un parco permanente, grazie alla possibilità di integrare il sito con nuove funzioni in grado di migliorarne la fruibilità da parte dei cittadini” conclude l’Assessora.

Il progetto:

Il progetto per la realizzazione del parco permanente prevede, in sintesi, i seguenti interventi:

– la pulizia dell’area e rimozione di rifiuti;

– la costruzione di una piazza gradonata, utilizzabile in estate con diversi giochi d’acqua e d’inverno come piazza d’incontro, mercati, eventi ecc.;

– l’interramento della cisterna esistente e aggiunta di una seconda cisterna collegata per massimizzare il recupero e il riutilizzo dell’acqua;

– l’ancoraggio al suolo del parapetto e della scala in ferro esistenti con disposizione di un parapetto “trasparente” lungo la banchina pavimentata verso il fiume;

– la sistemazione della banchina di attracco del traghetto di collegamento con Ostia Antica.

Oltre a questi interventi è prevista anche la realizzazione di opere utili a migliorare la fruibilità del Parco, tra cui la fornitura e installazione di un chiosco, da adibire a servizio igienico e spogliatoio; l’adeguamento e l’implementazione delle strutture per il beach volley, l’inserimento di un campo da bocce e di altre strutture per lo sport; la realizzazione di un’area cani recintata, oltre che interventi di implementazione delle presenze arboree.

L’inizio dei lavori è previsto a gennaio 2025.

