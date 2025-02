Tiburtina, potature fino al 14 febbraio

Continuano le potature, a cura del Dipartimento Tutela Ambientale, che stanno interessando la Tiburtina.

Tra il 3 e il 14 febbraio, dalle 8 alle 17, nel tratto compreso tra il ponte di Portonaccio e piazzale del Verano, sarà chiusa la corsia preferenziale a centro strada.

I bus transiteranno assieme al traffico privato sulle corsie laterali.

