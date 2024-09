Tiburtina, uomo accoltellato nell’androne di un palazzo: è grave

Un violento episodio ha scosso la zona di Tiburtina a Roma nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 settembre. Un uomo di 33 anni, di origini nordafricane, è stato trovato sanguinante nell’androne di un palazzo in via Renato Simoni 24, intorno alle 17:30.

L’uomo, dopo essere stato soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, sebbene in gravi condizioni, è stabile e cosciente.

I carabinieri della compagnia Piazza Dante, insieme agli investigatori del nucleo radiomobile e ai militari della VII sezione di via In Selci, sono intervenuti prontamente sul posto per i rilievi del caso.

L’aggressore è una donna marocchina di 44 anni, che è stata arrestata e portata in caserma.

Le prime indagini suggeriscono che la lite tra i due sia esplosa all’interno dell’appartamento e potrebbe essere legata a questioni di affitto.

La discussione, inizialmente verbale, è degenerata quando la donna ha colpito il 33enne con un coltello da cucina.

Non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta all’interno dell’abitazione o nell’androne del palazzo, ma è certo che dopo l’accoltellamento, la donna ha tentato di sbarazzarsi dell’arma gettandola dal balcone. Il coltello è stato poi recuperato dai carabinieri.

La vittima sarà ascoltata nelle prossime ore per chiarire la dinamica dell’aggressione e stabilire con precisione i dettagli dell’accaduto.

