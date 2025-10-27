Tir in corsa a 156 km/h fermato a Guidonia: conducente multato e patente ritirata

Nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza stradale, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Roma Nord hanno fermato nei giorni scorsi un autoarticolato presso il casello autostradale di Guidonia, riscontrando numerose irregolarità.

Gli operatori hanno subito notato anomalie nei pneumatici, che risultavano diversi da quelli previsti dal libretto di circolazione, probabilmente per alterare i dati di guida.

Dal controllo del cronotachigrafo è emerso che il veicolo, il cui limite di velocità per categoria è di 90 km/h, aveva raggiunto i 156 km/h.

Inoltre, i dati relativi ai tempi di guida e di riposo del conducente hanno evidenziato il mancato rispetto delle pause obbligatorie.

Portato presso un’officina autorizzata, è stato constatato il malfunzionamento del limitatore di velocità, strumento obbligatorio per la categoria del mezzo.

Il conducente, inoltre, non ha esibito la carta di circolazione né del trattore né del semirimorchio, né il contratto di lavoro.

Complessivamente sono state contestate violazioni per un totale di 2.197 euro, con il ritiro della patente e la conseguente sospensione, oltre alla decurtazione di 20 punti.

Il veicolo è stato segnalato alla M.C.T.C. per la revisione ordinaria, non ancora effettuata, e per una revisione straordinaria, dopo il ripristino del limitatore di velocità e il montaggio dei pneumatici conformi.

