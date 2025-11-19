Tira un sasso contro bus Atac in marcia a Centocelle: distrutto il vetro della portiera

Un sasso lanciato nel buio della notte ha mandato fuori servizio un autobus Atac in transito a Centocelle.

È successo tutto in pochi istanti, intorno alle 4.30, quando la linea N5, diretta da piazza Venezia a Palmiro Togliatti, ha dovuto fermarsi bruscamente.

Il mezzo stava percorrendo via Filippo Smaldone, all’angolo con via Giacomo Bresadola, quando un grosso sasso ha centrato in pieno la porta anteriore, mandando in frantumi il vetro.

L’autista, spaventato dal boato e costretto a interrompere la corsa, ha immediatamente chiesto aiuto.

Proprio in quel momento stava transitando una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma.

I militari si sono fermati e, dopo un rapido sopralluogo, hanno individuato poco distante un uomo che si aggirava nelle vicinanze con atteggiamento sospetto: un 32enne del Ghana, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato identificato e denunciato, ritenuto gravemente indiziato di aver lanciato il sasso e provocato la interruzione di pubblico servizio.

L’autobus, danneggiato, è stato costretto a rientrare immediatamente in deposito. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

