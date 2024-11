Tivoli, arrestata dai Carabinieri una 21enne trovata in possesso di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme hanno arrestato in flagranza di reato una giovane di 21 anni, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto dopo una perquisizione domiciliare, durante la quale i militari hanno rinvenuto 55 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 4.400 euro in contanti, considerati il provento dell’attività di spaccio.

La ragazza è stata posta agli arresti domiciliari e sarà giudicata con rito direttissimo presso il Tribunale di Tivoli.

