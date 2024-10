Tivoli, ‘Favorisca il biglietto’: passeggero senza titolo di viaggio prende a pugni la controllora

Un semplice controllo del biglietto si è trasformato in un incubo per una donna di 41 anni, dipendente Cotral, aggredita violentemente da un passeggero sul bus che collega Castel Madama a Tivoli.

La vittima è stata colpita ripetutamente al volto dal giovane, che viaggiava senza titolo di viaggio. Il drammatico episodio si è verificato mercoledì mattina su un mezzo delle autolinee regionali laziali.

L’aggressione sull’autobus:

L’aggressione è esplosa mentre il bus si avvicinava alla zona del cimitero di Tivoli, con il passeggero che, una volta scoperto senza biglietto, ha reagito in modo violento. La donna, responsabile del controllo, è stata colpita con una serie di pugni al volto, tanto da dover successivamente ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Nonostante l’aggressione subita, la lavoratrice è riuscita a mantenere la calma e ha contattato le forze dell’ordine non appena il bus è giunto al capolinea di largo Saragat.

La fuga e l’intervento delle forze dell’ordine:

Approfittando della fermata nei pressi del cimitero, l’aggressore è fuggito dal mezzo prima dell’arrivo degli agenti. Tuttavia, grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima e dai passeggeri presenti, i poliziotti locali di Tivoli hanno rapidamente avviato una ricerca, rintracciando il sospetto poco distante.

Identificato come un 21enne nigeriano, residente a Castel Madama, il giovane è stato denunciato a piede libero per violenza a pubblico ufficiale e per aver fornito false generalità alle autorità.

L’aggressore denunciato, ma le ferite restano:

Nel frattempo, la donna aggredita è stata trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie per le lesioni riportate. Sebbene le sue condizioni non siano gravi, lo shock emotivo per quanto accaduto è stato forte.

