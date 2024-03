Tivoli, scontento dell’avvocato lo stalkerizza: scatta il divieto di avvicinamento

Sembrava all’apparenza un classico cliente di tutti i gironi, in realtà la vicenda si è trasformata in un incubo. Vittima il suo legale. L’uomo di 41 anni era diventato un vero e proprio stalker, rendendo impossibile la vita del suo avvocato. Il 41enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento a una distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati dal suo avvocato.

Circa 10 anni fa l’uomo si era rivolto al professionista di Tivoli per intentare una pratica risarcitoria conseguente a un sinistro stradale, a esito della quale gli era stato accordata una liquidazione del danno pari a poco meno di un milione di euro.

Non sentendosi soddisfatto, l’uomo ha iniziato ad assumere delle condotte persecutorie tempestando l’avvocato di telefonate e messaggi su Whatsapp, anche in orari notturni, presentandosi in continuazione presso il suo studio. In un crescendo di pressioni, l’uomo si era presentato con una tanica di benzina minacciando di dare fuoco allo studio.

In più occasioni, inoltre, il 41enne ha anche pedinato nel tribunale di Roma, costringendo il legale a richiedere l’intervento dei carabinieri per allontanarlo. Allo stalker adesso è stato imposto il divieto di dimore nel comune di Tivoli.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati