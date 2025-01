Tivoli Terme, scontro tra barbiere e cliente finisce a coltellate: tre arresti

Un violento episodio di rissa ha sconvolto il tranquillo quartiere di Piazza della Queva a Tivoli Terme, dove tre cittadini stranieri sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme per rissa aggravata.

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato a seguito di una segnalazione arrivata al numero di emergenza “112” che denunciava una rissa in corso tra un gruppo di persone.

Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri, coadiuvati da una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia, hanno trovato due cittadini egiziani coinvolti nel violento scontro. Uno dei due, un 24enne barbiere, presentava diverse ferite da arma da taglio sul volto e sul collo.

L’uomo, soccorso immediatamente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tivoli, dove gli è stata diagnosticata una prognosi di diversi giorni.

La seconda persona coinvolta, un 28enne connazionale del barbiere, è rimasta anch’essa ferita e ha ricevuto le prime cure sul posto.

Le indagini avviate sul luogo dei fatti, supportate dalle telecamere di videosorveglianza e dalle testimonianze raccolte dai presenti, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni, la rissa sarebbe nata a seguito di un acceso diverbio tra il barbiere e il suo aggressore, anche lui lavoratore della zona, per un servizio insoddisfacente ricevuto durante il taglio della barba.

Il litigio, che inizialmente sembrava verbale, è rapidamente degenerato in violenza fisica, culminando con l’uso di un coltello da parte del 28enne.

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno anche trovato una lama insanguinata, nascosta in un tombino nelle vicinanze, a conferma della brutalità dell’aggressione.

Grazie agli elementi di prova raccolti, i tre indagati sono stati arrestati con l’accusa di rissa aggravata e posti a disposizione del Pubblico Ministero per il successivo giudizio di convalida.

