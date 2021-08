“TolfArte”: la magia ritorna tra le strade di Tolfa

Con lo slogan “La magia si fa strada”, da venerdì 6 a domenica 8 agosto 2021, ritorna a Tolfa (Roma) il pluripremiato TolfArte – Festival internazionale dell’arte di strada e dell’artigianato artistico. Il Festival, giunto ormai alla sua 17° edizione, prevede un ricco calendario di eventi che include: spettacoli di arte circense ed acrobatica, percorsi multidisciplinari e di “forest therapy”, esibizioni musicali e teatrali, mostre di arte visiva, incontri letterari e molto altro ancora.

TolfArte prenderà ufficialmente il via il 6 agosto alle ore 21.30, a piazza Vittorio Veneto, con la suggestiva performance “Journey” che si svolgerà a 20 metri di altezza ad opera della celebre compagnia internazionale di arti performative Elementz Art (nota al grande pubblico per aver inaugurato le edizioni 2019 e 2020 del Carnevale di Venezia).

Nel corso del Festival, verrà reso omaggio al sommo poeta Dante Alighieri (di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte) attraverso due eventi speciali: lo spettacolo “La divina Commediola” del comico Giobbe Covatta (in programma il 7 agosto, alle ore 22:00, all’Anfiteatro della Villa comunale) ed il progetto “In viaggio con Dante” con la voce narrante di Daniela Barra, in collaborazione con Silvia Layla, previsto per domenica 8 agosto alle ore 22:00 nella storica sede del Palazzo dell’Orologio (comunemente conosciuto come “Il Palazzaccio”).

Nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 16.30 alle ore 19:00, ritorna anche il tanto atteso appuntamento con TolfArte Kids che si terrà, anche quest’anno, nella suggestiva cornice del Chiostro rinascimentale del Polo Culturale. Si tratta di una serie di attività che sono state appositamente pensate per intrattenere i più piccoli, come laboratori, spettacoli di marionette e lezioni di yoga.

Come suggerisce il titolo stesso della manifestazione, un’apposita sezione del Festival sarà dedicata al mondo dell’artigianato artistico grazie alla partecipazione di una selezione accurata di espositori. Inoltre, per l’occasione, Palazzo dell’Orologio e Palazzo Buttaoni ospiteranno una serie di installazioni teatrali, performances musicali e mostre ad accesso gratuito.

In pieno rispetto dalla normativa anti-covid, segnaliamo che sarà possibile accedere a tutte le iniziative in programma solo tramite la prenotazione obbligatoria sul sito di ticketino (https://www.ticketino.com/it/Event/TolfArte/143986) e previa esibizione del Green Pass.

TolfArte – Festival internazionale dell’arte di strada e dell’artigianato artistico

QUANDO – da venerdì 6 a domenica 8 agosto

DOVE – le principali locations della manifestazione sono: Rocca dei Frangipane; Polo Culturale/Museo Civico; Anfiteatro della Villa Comunale (Parco Fondazione Ca.Ri.Civ.); piazza Bartoli e piazza Vittorio Veneto; Boschetto e Parco della Pace; Palazzo dell’Orologio e Palazzo Buttaoni.

CONTATTI – https://www.tolfarte.it/