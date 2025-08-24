Topi e cibi senza tracciabilità: chiuso locale a Trastevere

Fine settimana di controlli serrati da parte della Polizia Locale di Roma Capitale contro l’abusivismo commerciale e i fenomeni legati alla malamovida.

Oltre 400 le verifiche effettuate dalle pattuglie in locali pubblici e attività commerciali nelle aree più frequentate della movida romana.

Le irregolarità riscontrate – circa un centinaio nel complesso – hanno riguardato soprattutto la violazione delle normative anti-alcol, l’occupazione abusiva di suolo pubblico, musica ad alto volume, schiamazzi notturni e il mancato rispetto delle regole per il conferimento dei rifiuti. Una decina i minimarket chiusi perché trovati aperti oltre l’orario consentito.

Particolarmente grave la situazione emersa durante un controllo in zona Trastevere: in un esercizio che somministrava cibi e bevande senza alcuna autorizzazione, gli agenti hanno trovato alimenti privi di tracciabilità, conservati in modo irregolare, all’interno di una cella frigorifera non funzionante, con la presenza di escrementi di ratto a terra.

Alla luce delle condizioni igienico-sanitarie, l’ASL competente, immediatamente allertata, ha disposto la chiusura dell’attività. Oltre 20 chili di alimenti sono stati sequestrati e sono state elevate sanzioni per circa 15mila euro.

Sul fronte dell’abusivismo commerciale, gli interventi si sono concentrati nelle vie e nelle piazze del Centro Storico e nelle zone a maggiore affluenza turistica. Sono stati sequestrati oltre 4mila articoli venduti illegalmente, tra cui borse, portafogli e accessori con marchi contraffatti.

Nel parco archeologico del Colosseo, un’operazione mirata ha portato al sequestro di circa mille prodotti, tra cui un ingente quantitativo di bottigliette d’acqua vendute abusivamente, senza alcun rispetto delle norme igieniche e a danno dei consumatori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.