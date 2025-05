Tor Bella Monaca, anni di silenzio e paura: donna denuncia il marito dopo l’ennesima aggressione

Per anni ha stretto i denti e nascosto i lividi, ha taciuto le offese, ha raccontato a sé stessa che forse era solo un brutto momento. Ma giovedì sera, in un appartamento di Tor Bella Monaca, quel silenzio lungo oltre un decennio si è rotto nel modo più doloroso: con una ferita alla gamba e una chiamata al 112.

Una donna ucraina di 46 anni ha trovato finalmente il coraggio di denunciare il marito, un 37enne moldavo, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca per maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti d’urgenza dopo una segnalazione, trovando la donna visibilmente scossa e ferita.

Secondo quanto riferito dalla vittima ai militari, l’uomo – al termine dell’ennesima lite nata per futili motivi – l’avrebbe strattonata con violenza, facendola cadere contro un mobile in vetro. Il colpo le ha causato una ferita alla gamba, poi medicata al Policlinico di Tor Vergata, dove è stata accompagnata dal personale del 118.

Ma la ferita più profonda, come spesso accade, non è visibile. Ai Carabinieri la donna ha raccontato che quello di giovedì non era stato un episodio isolato: le violenze, fisiche e psicologiche, sarebbero andate avanti dal 2012. Un inferno domestico mai denunciato, mai interrotto, sopportato in silenzio. Fino a quel giorno.

L’uomo, arrestato in flagranza, è stato portato a Regina Coeli. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di avvicinamento alla moglie.

