Tor Bella Monaca, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce, sanzioni e maxi-multe

Non si fermano i controlli dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca per contrastare il degrado urbano e garantire la sicurezza nel quartiere.

Nelle ultime ore, una vasta operazione ha portato a numerose denunce e sanzioni nei confronti di persone sorprese in attività illecite.

Allacci abusivi a luce, acqua e gas: otto denunce

In collaborazione con Acea, Ato 2, Italgas e Areti spa, i Carabinieri hanno scoperto otto persone che alimentavano le proprie abitazioni in via A. Mitelli tramite allacci abusivi alle reti di elettricità, acqua e gas.

Dopo le verifiche tecniche, le società di distribuzione hanno ripristinato la sicurezza degli impianti.

Evade dai domiciliari e guida senza patente: scattano altre denunce

Un marocchino di 32 anni, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione senza autorizzazione ed è stato denunciato.

Un romano di 28 anni, recidivo nel biennio, è stato fermato in via dell’Archeologia alla guida di un’auto senza patente: per lui è scattata una nuova denuncia.

Un cittadino marocchino di 24 anni è stato denunciato per irregolare permanenza in Italia, mentre un nigeriano di 28 anni è stato denunciato per inottemperanza all’ordine di espulsione dal territorio nazionale.

Controlli nei locali: pioggia di multe per oltre 22.500 euro

Con il supporto dei N.A.S. di Roma, i Carabinieri hanno passato al setaccio diverse attività commerciali, scoprendo irregolarità e violazioni:

Un bar-pasticceria, gestito da un cittadino indiano, è stato multato per 4.000 euro.

Un mini-market, gestito da un cittadino del Bangladesh, ha ricevuto una sanzione di 3.500 euro.

Una barista di origini bengalesi è stata denunciata per omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti e sanzionata per 10.000 euro per aver acceso le slot machine oltre l’orario consentito e per aver installato dispositivi in violazione delle distanze minime previste.

La titolare di una sala giochi è stata multata per 5.000 euro per il funzionamento delle apparecchiature fuori dall’orario permesso.

Multe per infrazioni stradali: 15 contravvenzioni per 15.000 euro

Nel corso della stessa operazione, i Carabinieri hanno effettuato numerosi controlli sulla circolazione stradale, elevando 15 multe per un totale di 15.000 euro.

Lotta al degrado e alla criminalità

L’operazione rientra nella strategia di controllo capillare del territorio per arginare fenomeni di illegalità e mantenere il decoro urbano.

