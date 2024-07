Tor Bella Monaca: controlli su attività commerciali, sicurezza stradale e tutela dell’ambiente

Ieri, pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale hanno svolto una serie di controlli nella zona di Tor Bella Monaca, dalle verifiche presso attività commerciali a quelle atte a garantire la sicurezza stradale.

Nell’ambito dei servizi di controllo, gli agenti sono intervenuti, unitamente al personale della Polizia di Stato, in una sala giochi nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove sono stati trovati apparecchi accesi fuori l’orario consentito. gli agenti sono intervenuti, unitamente al personale della Polizia di Stato, in una sala giochi nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove sono stati trovati apparecchi accesi fuori l’orario consentito.

Al gestore sono state comminate sanzioni per un totale di 5 mila euro. Le verifiche hanno riguardato anche altri esercizi, tra cui autolavaggi e bar.

Le pattuglie sono state impegnate anche nei controlli a tutela dell’ambiente: 7 i veicoli in stato di abbandono rinvenuti in Largo Ferruccio Mengaroni, per cui si sono avviate le procedure per lo smaltimento.

Non sono mancati controlli nell’ambito della sicurezza stradale, che hanno portato a sanzioni di ammontare pari a circa 2.400 euro, perlopiù per omessa revisione, patenti scadute e mancanza di copertura assicurativa.

