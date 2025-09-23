Tor Bella Monaca: Cristiana, 16 anni, sparita nel nulla. L’angoscia della famiglia e l’appello della città

È uscita da casa per andare a scuola ed è sparita. Cristiana, giovane 16enne di Tor Bella Monaca, sparita nel nulla da una settimana. A lanciare l’appello dei genitori dell’adolscente romana la trasmissione Chi l’ha visto?.

Residente nel quartiere della periferia est della Capitale, Cristiana è uscita lo scorso 16 settembre ma non è mai entrata nella scuola Melissa Bassi che frequenta. Fatta regolare denuncia di scomparsa i familiari della 16enne hanno lanciato un appello tramite la trasmissione Chi l’ha visto? Occhi castani, capelli rossi, indossava al momento della scomparsa un top fucsia, jeans neri larghi, scarpe da ginnastica e aveva con sé zaino nero con ciliegie disegnate. Uscita senza documenti, alta 1.60, ha un piercing sul naso e una cicatrice sulla fronte. Dal 16 settembre il suo telefono cellulare risulta spento.

A rilanciare l’appello di genitori e fratelli della giovane l’assessora alle Attività produttive, Pari opportunità e all’attrazione investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli: “Voglio esprimere la mia più profonda vicinanza alla famiglia di Cristiana. Come mamma non riesco neanche a immaginare l’angoscia e il dolore che si provano quando una figlia esce di casa per andare a scuola e da una settimana non dà più notizie. Il mio pensiero va a loro, che vivono ore interminabili di paura e speranza”.

“In queste ore difficili Roma Capitale è vicina alla comunità di Tor Bella Monaca e mette a disposizione i propri servizi sociali e la rete territoriale per garantire alla famiglia ogni possibile forma di sostegno – continua Lucarelli -. Ringrazio le forze dell’ordine per l’impegno instancabile e rivolgo un appello a chiunque possa avere informazioni: ogni dettaglio può essere prezioso. L’auspicio è che Cristiana possa tornare presto a casa, sana e salva, e che questa terribile attesa trovi al più presto una risposta positiva”.

