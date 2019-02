Tor Bella Monaca, Figliomeni-Franco (FDI): “Restituire fondi per attivita’ non realizzate”

“La Commissione Trasparenza, da noi richiesta, ha evidenziato molte criticità sulle attività culturali che dovevano essere realizzate nel 2017, in occasione della manifestazione triennale “Ribalta festival” all’interno dell’Estate Romana. Contrariamente a quanto rendicontato al Dipartimento Cultura di Roma Capitale, che per quell’anno ha erogato circa 30mila euro, non c’è stata alcuna diffusione della cultura né tantomeno la partecipazione dei cittadini agli eventi che, tra l’altro non sono stati inspiegabilmente pubblicizzati. Ma la cosa più grave è che sono stati concessi tanti soldi per murales che non sarebbero stati realizzati oltre che per incontri con migliaia di studenti che, secondo la preside del Liceo Amaldi, non sarebbero mai avvenuti.

“Come Fratelli d’Italia ci auguriamo che Tor Bella Monaca non perda le risorse necessarie, da far gestire tramite serie realtà associative e di livello, e che le autorità vadano a fondo di questa “oscura” vicenda verificando anche eventuali responsabilità penali oltre che politiche di esponenti del M5s. Sono lontani i tempi in cui i pentastellati dichiaravano che con loro al governo della città Roma sarebbe stata rivoltata come un calzino. Peccato che negli ultimi tempi questo “indumento” sia stato lasciato ben riposto nel cassetto”.

Lo dichiarano i due esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina e Nicola Franco capogruppo in VI municipio.