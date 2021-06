Tor Bella Monaca ha detto basta

Possiamo tranquillamente ipotizzare che la mala che tiene da anni in ostaggio la stragrande maggioranza di persone oneste e perbene che vivono a Tor Bella Monaca, non si aspettavano di certo che ad una manifestazione organizzata in difesa della Legalità partecipasse tanta gente, le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL e tutto il variegato mondo del Centrosinistra impegnato a tutti i livelli Istituzionali, dai Municipi al Comune, passando per la Regione fino al Parlamento e al Governo con il sottosegretario al Ministero degli Interni.

Impossibile fare previsioni nella lotta alla criminalità nel quartiere, di certo è che con l’esposizione mediatica di tutti i soggetti impegnati in questa importante battaglia, NON si può tornare indietro, anzi alle Istituzioni presenti i Cittadini, i Comitati e le Associazioni hanno chiesto di intensificare i controlli, le indagini e i provvedimenti conseguenti.

Unica nota stonata della partecipata iniziativa è stata l’assenza di chi il municipio VI e la città la Governa e lo abbiamo visto in ogni centimetro quadrato di vía dell’Archeologia.

Alla normalità non ci si arriva di certo con qualche spot sui network, qualche dichiarazione e ‘na cantata.