Tor Bella Monaca, inaugurato il nuovo campo di basket in via Gabbiani

Un playground di pallacanestro nel cuore del Municipio VI per fare canestro contro il degrado e l’illegalità.

Questa mattina l’area verde di via Gabbiani, a Tor Bella Monaca, è diventata il palcoscenico di un’importante sinergia istituzionale con l’inaugurazione del nuovo campo di basket del quartiere, un’opera finanziata interamente con le risorse del “Fondo per il potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana” (istituito ai sensi del Decreto Legge 113/2018).

L’evento ha richiamato le massime autorità nazionali, regionali e cittadine, trasformandosi in un manifesto politico sulla rigenerazione sociale delle periferie romane attraverso lo sport.

Al taglio del nastro erano infatti schierati il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli, il governatore del Lazio Francesco Rocca e il presidente del Municipio VI Nicola Franco.

Lo sport come scudo contro la criminalità

A rappresentare il Campidoglio, su delega ufficiale del sindaco Roberto Gualtieri, è stata la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, che ha rimarcato il valore profondo dell’operazione:

«Questo nuovo campo di basket rappresenta un presidio fondamentale di socialità, inclusione e partecipazione per Tor Bella Monaca. Lo sport offre opportunità concrete ai nostri giovani, favorisce percorsi di crescita sana e contribuisce a costruire comunità più sicure».

L’affondo della presidente d’aula tocca da vicino le problematiche del territorio, da sempre terreno fertile per le piazze di spaccio della criminalità organizzata: «Ogni nuovo campo, ogni nuova palestra, ogni singolo luogo di aggregazione che riusciamo a strappare all’abbandono nelle nostre periferie è, di fatto, uno spazio tolto alla criminalità e restituito ai cittadini. Significa offrire ai nostri ragazzi un’occasione in più per formarsi e diventare cittadini migliori».

Il “gioco di squadra” tra Campidoglio e Viminale

La realizzazione del campo da basket di via Gabbiani viene indicata da Palazzo Senatorio come il modello da replicare per gli interventi futuri sui quartieri oltre il Grande Raccordo Anulare.

Un piano di investimenti strategici che mira a scardinare l’isolamento delle periferie potenziandone l’impiantistica di base.

«Roma Capitale sta investendo con grande determinazione nella rigenerazione dei quartieri più fragili, con l’obiettivo prioritario di garantire a tutti, nessuno escluso, il diritto allo sport in luoghi che siano accessibili e, soprattutto, sicuri», ha concluso Svetlana Celli.

«Questo playground è il frutto di un eccezionale gioco di squadra istituzionale tra il Ministero dell’Interno, la Prefettura, la Regione e le forze del territorio. Dimostra che quando le amministrazioni marciano unite, si riesce a rispondere con efficacia ai bisogni reali delle famiglie».

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