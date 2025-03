Tor Bella Monaca, incubo di violenze e gelosia: 24enne chiama il 112 e fa arrestare il compagno

Un grido di aiuto al 112 ha spezzato il silenzio della notte a Tor Bella Monaca, mettendo fine a mesi di violenze e terrore.

La chiamata, partita da una giovane donna italiana di 24 anni, ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca di intervenire tempestivamente in un’abitazione di via Panzera e arrestare in flagranza di reato un 32enne di origine dominicana, già noto alle forze dell’ordine.

Barricata in casa per sfuggire all’ira del compagno

Quando i militari sono arrivati sul posto, la scena che si sono trovati davanti era agghiacciante: l’uomo stava sferrando calci e pugni contro la porta d’ingresso, cercando con furia di entrare nell’appartamento dove la compagna si era barricata per paura.

Bloccato e identificato immediatamente, l’aggressore è stato messo fuori gioco prima che potesse sfondare la porta.

La donna, ancora sotto shock, ha raccontato ai Carabinieri il calvario che stava vivendo da mesi: violenze fisiche, minacce continue, un’escalation di brutalità alimentata da una gelosia ossessiva e dall’abuso di droghe.

Ma il racconto non finisce qui. Poco prima dell’arrivo dei militari, il 32enne aveva persino tentato di appiccare un incendio, salvo poi darsi alla fuga.

È stata la giovane donna, con un gesto di incredibile lucidità, a evitare il peggio domando le fiamme prima che potessero propagarsi.

Arresto e carcere per l’aggressore

Raccolti i gravi elementi indiziari, e in accordo con la Procura della Repubblica, i Carabinieri hanno arrestato l’uomo e lo hanno trasferito nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere per l’aggressore.

