Tor Bella Monaca, incubo gelosia: perseguita e sperona l’auto della compagna. Arrestato

Una gelosia morbosa, ossessiva, sfociata nell’ennesimo episodio di violenza. A Tor Bella Monaca, un uomo di 46 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver inseguito, speronato e terrorizzato la compagna di 31 anni, costringendola a vivere una notte da incubo.

Tutto è accaduto in via Rocca Cencia, dove la donna, in preda al panico, è riuscita a chiamare il 112. Quando i militari sono arrivati, ha raccontato un’escalation di abusi che andava avanti da mesi: botte, insulti e persino un tentativo di soffocamento. Ma quella sera il 46enne, già noto alle forze dell’ordine, aveva superato ogni limite.

Accecato dalla gelosia, l’ha inseguita in auto, speronandola ripetutamente fino a costringerla a fermarsi. Poi, con una scusa, è riuscito a farla salire sulla sua macchina. Ma lei, disperata e consapevole del pericolo, ha trovato il coraggio di fuggire.

L’arrivo dei Carabinieri: la fine di un incubo

I militari della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, intervenuti tempestivamente, hanno messo in sicurezza la donna e si sono messi sulle tracce dell’aggressore. Poco dopo, il 46enne è stato individuato, bloccato e arrestato.

I gravi indizi raccolti hanno portato alla sua immediata custodia, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo per l’uomo il divieto di avvicinamento alla vittima e il braccialetto elettronico.

