Tor Bella Monaca, ladro in fuga nella notte: sventato furto in una scuola comunale

È scattato poco dopo le 22:00 di ieri, l’allarme all’interno di una scuola comunale di Tor Bella Monaca.

Nel silenzio del quartiere, una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale è arrivata in pochi minuti, trovandosi davanti a una scena eloquente: porte forzate, armadietti degli insegnanti danneggiati e diversi utensili da cucina e generi alimentari abbandonati a terra, pronti per essere portati via.

Il ladro, colto di sorpresa dall’arrivo dei caschi bianchi, è riuscito a dileguarsi prima di essere bloccato, lasciando dietro di sé la refurtiva.

Un intervento tempestivo che ha permesso di salvaguardare il materiale dell’istituto e contenere i danni, mentre sono in corso le indagini per risalire al responsabile.

Gli agenti hanno già acquisito le immagini delle telecamere della zona, con la speranza che possano fornire elementi utili a rintracciare l’autore del tentato furto.

