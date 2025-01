Tor Bella Monaca, maxi-blitz antidroga all’alba: decine di arresti

Un’alba movimentata quella di oggi venerdì 24 gennaio 2024 a Tor Bella Monaca, dove le forze dell’ordine hanno condotto un’imponente operazione contro le piazze di spaccio più grandi della Capitale.

Decine di agenti della Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale del Gruppo VI le Torri, hanno circondato le aree nevralgiche del quartiere, in particolare via dell’Archeologia e via San Biagio Platani, nel cuore della periferia est di Roma.

Nordafricani nel mirino: da manovalanza a reggenti dello spaccio

L’operazione ha messo nel mirino i clan nordafricani, che negli ultimi anni sono passati da semplici manovali della droga a veri e propri gestori di questo lucroso business. Decine di individui sono stati fermati e accompagnati all’ufficio immigrazione per verificare la loro posizione e valutare eventuali rimpatri.

Nicola Franco: “Segnale forte contro la criminalità”

Nicola Franco, presidente del VI Municipio delle Torri, presente durante il blitz, ha dichiarato:

“L’operazione antidroga avviata stamattina rappresenta un altro passo avanti nella lotta contro le piazze di spaccio più grandi d’Europa. Grazie alla professionalità degli agenti, è stato ristabilito l’ordine anche in momenti di tensione con i fermati. È stato emozionante vedere i cittadini scendere in strada per ringraziare le forze dell’ordine e segnalare altre zone critiche”.

Franco ha poi aggiunto che questa operazione è il frutto di un impegno costante da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del prefetto Lamberto Giannini e del questore Roberto Massucci:

“Liberare le piazze di spaccio significa restituire i quartieri ai cittadini, e questa è la direzione giusta”.

Il ruolo strategico del distretto Casilino Nuovo

L’operazione è stata guidata dal distretto della Polizia di Stato Casilino Nuovo, sotto la direzione del dottor Massimo Marino. Fondamentale è stato il lavoro di coordinamento tra le diverse forze impegnate sul campo.

Cittadini in strada:

In un evento più unico che raro, molti residenti sono scesi dai palazzi per ringraziare personalmente gli agenti e indicare altre aree dove lo spaccio è ancora radicato.

Un gesto che sottolinea il desiderio di riscatto di una comunità che da troppo tempo vive oppressa dalla criminalità.

Un segnale forte per il futuro

Questo blitz, che durerà tutta la giornata, rappresenta un duro colpo per i clan criminali di Tor Bella Monaca. È un messaggio chiaro: la legalità sta riprendendo il suo spazio in uno dei quartieri più difficili di Roma.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.