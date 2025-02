Tor Bella Monaca, maxi operazione dei Carabinieri: arresti, denunce e sgomberi

Mercoledì e giovedì scorsi, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, supportati dai militari della Compagnia di Frascati, hanno condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio. Il focus dell’intervento è stato via San Biagio Platani, un’area nota per episodi di degrado e illegalità.

L’operazione si inserisce nel piano voluto dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, in linea con le direttive del Ministro dell’Interno, per contrastare fenomeni di criminalità e abusivismo.

I numeri dell’operazione

L’attività ha portato a risultati concreti:

220 persone identificate

86 veicoli controllati

148 alloggi popolari ispezionati

2 arresti per droga

18 denunce per furto di energia elettrica e gas

Droga, occupazioni abusive e allacci illegali

I Carabinieri hanno fermato un uomo italiano in atteggiamento sospetto e, dopo un controllo, lo hanno trovato in possesso di 121 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita. Un altro arresto ha riguardato un cittadino tunisino, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Ma non solo droga. Durante i controlli negli alloggi di edilizia popolare di via San Biagio Platani, eseguiti con il supporto di Ater, Areti, Ato2 e Italgas, è emerso un sistema diffuso di allacci abusivi alla rete elettrica e del gas.

Ben 18 occupanti sono stati denunciati per furto aggravato, essendo stati sorpresi ad alimentare le proprie abitazioni illegalmente.

Case popolari subaffittate a clandestini

Tra i casi più gravi, quello di un assegnatario di un alloggio popolare denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: aveva subaffittato l’appartamento a 10 persone di origine nordafricana, di cui sei irregolari sul territorio italiano.

Gli occupanti, oltre a vivere abusivamente nell’immobile, avevano manomesso gli impianti per usufruire gratuitamente di luce e gas.

L’appartamento è stato recuperato e restituito all’Ater, mentre l’assegnatario ha perso il diritto alla casa popolare.

Un altro sgombero e una denuncia

In un’altra abitazione, occupata abusivamente, un uomo è stato denunciato in stato di libertà. Anche in questo caso, l’alloggio è stato sgomberato e restituito all’ente proprietario.

Controlli serrati per ripristinare la legalità

L’operazione dei Carabinieri a Tor Bella Monaca rappresenta un segnale forte nella lotta contro criminalità e degrado.

I controlli continueranno nei prossimi giorni per garantire maggiore sicurezza ai residenti onesti del quartiere.

