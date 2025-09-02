Tor Bella Monaca, mistero nella notte: 24enne accoltellato e abbandonato in strada

Un giovane accasciato a terra, ferito all’addome e soccorso in extremis. È lo scenario che si sono trovati davanti i passanti nella serata di domenica 31 agosto a Tor Bella Monaca, quartiere già spesso al centro delle cronache romane.

La vittima è un 24enne di origine marocchina, raggiunto da una coltellata su viale Paolo Ferdinando Quaglia intorno alle 20:30.

Il ragazzo, ancora cosciente, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al policlinico di Tor Vergata, dove si trova ricoverato. Secondo i medici, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso indaga la polizia, chiamata a ricostruire i contorni di un episodio che al momento resta avvolto nel mistero. Diverse le piste al vaglio: una rissa degenerata, un regolamento di conti, forse legato allo spaccio di droga. Tanti interrogativi, poche certezze.

L’unica certezza, per ora, è il silenzio della vittima: il 24enne non avrebbe fornito elementi utili agli investigatori, lasciando ancora aperta ogni ipotesi su quello che si configura come un nuovo giallo di periferia.

