Tor Bella Monaca, non si ferma all’alt della Finanza e per fuggire si schianta contro alcune auto parcheggiate

Pomeriggio di tensione e arresti nel cuore di Tor Bella Monaca, dove un servizio di controllo straordinario del territorio ha portato alla luce un intreccio di illegalità tra resistenza, ricettazione e spaccio di stupefacenti.

Protagonisti dell’operazione i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Roma.

L’inseguimento e lo schianto in viale Anderloni

Tutto è iniziato quando i militari hanno notato due auto ferme con diverse persone a bordo impegnate in una concitata discussione.

All’alt delle Fiamme Gialle, uno dei conducenti — un cittadino tunisino — ha premuto sull’acceleratore dando il via a un pericoloso inseguimento per le vie del quartiere.

La fuga è terminata bruscamente in viale Pietro Anderloni: l’uomo ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa contro alcune vetture parcheggiate.

Nonostante lo scontro, il soggetto ha opposto una violenta resistenza ai finanzieri, supportati nel frattempo dai Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca.

Una volta immobilizzato, è emerso che l’uomo non solo era privo di patente e alla guida di un’auto di dubbia provenienza, ma era anche destinatario di ben due decreti di espulsione dall’Italia. È stato arrestato per resistenza e ricettazione.

Cento dosi di crack nell’area verde

Nel corso del medesimo dispositivo di controllo, i “Baschi Verdi” hanno intercettato un cittadino italiano durante uno scambio di droga.

Il pusher ha tentato di dileguarsi a piedi in un’area verde limitrofa, cercando di disfarsi dello stupefacente durante la corsa.

Il tentativo è fallito: i militari lo hanno bloccato recuperando circa cento dosi tra crack e cocaina (oltre 30 grammi totali) e una somma di denaro in contanti, considerata l’incasso della giornata.

Entrambi gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria durante il giudizio direttissimo.

