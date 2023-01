Tor Bella Monaca, oggi la fiaccolata per la legalità

Roma risponde unita all’aggressione ai danni di due carabinieri, avvenuta il 5 gennaio in zona Tor Bella Monaca.

Alle 18 cittadini e istituzioni si riunirano per una fiaccolata della legalità promossa dal VI Municipio delle Torri, di concerto con l’Osservatorio Regionale per la Sicurezza e l’Associazione Tor Più Bella. Immediata l’adesione all’iniziativa da parte di tutta l’Amministrazione comunale.

La manifestazioe partirà da via Santa Rita da Cascia, luogo dell’aggressione, e arriverà in via Domenico Parasacchi presso la stazione Carabinieri di Tor Bella Monaca.