Tor bella Monaca. Scoperto “l’albero della cocaina”: 6 arresti

Un tronco d’albero trasformato in una cassaforte della droga, muretti usati come depositi segreti e vedette appostate agli angoli delle strade per monitorare ogni movimento.

A Tor Bella Monaca, dove lo spaccio segue regole ferree, la Polizia di Stato ha messo a segno un colpo decisivo con un’operazione lampo che ha portato a sei arresti in poche ore.

Gli agenti del VI Distretto Casilino e della Sezione Volanti hanno setacciato le strade più calde del quartiere, da via Camassei a via Capitini, riuscendo a stanare una fitta rete di pusher che operava con precisione militare.

Al centro dell’organizzazione, un sistema ben rodato: rifornimento rapido, scambio droga-denaro e occhi sempre puntati sui movimenti delle forze dell’ordine. Ma questa volta, a essere sorpresi sono stati proprio loro.

La scena si ripeteva con inquietante regolarità: i clienti arrivavano, un cenno d’intesa e in pochi secondi la merce passava di mano. La droga, però, non era nascosta nelle solite tasche o in qualche fessura di un muro, ma in luoghi impensabili.

Un albero con una cavità alla base era stato trasformato in un vero e proprio ripostiglio per la cocaina e il crack, mentre altri pusher avevano scelto muretti rialzati, invisibili agli occhi dei passanti.

Quando gli agenti hanno fatto scattare il blitz, le dosi erano già pronte per la vendita. In totale, più di 70 confezioni tra cocaina e crack sono finite sotto sequestro.

Tra gli arrestati, spicca un 43enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari, pizzicato mentre si muoveva con fare sospetto in via Albert Schweitzer. Con lui, altri cinque pusher, tutti tra i 19 e i 34 anni, di origine nordafricana e romana.

Il blitz della Polizia ha smantellato il sistema in un attimo. Gli agenti hanno colto gli spacciatori sul fatto, bloccandoli nel pieno dell’azione.

L’autorità giudiziaria ha già convalidato tutti gli arresti, confermando la validità dell’operazione.

