Tor Bella Monaca, tentò rapina in una stazione di servizio. Arrestato dopo un anno
Il fatto avvenne la sera del 15 agosto 2024
Aveva scelto la sera di Ferragosto 2024 per mettere a segno una rapina in una stazione di servizio di Tor Bella Monaca, Roma est.
Volto travisato, cappuccio, occhiali da sole e in mano una pistola — poi rivelatasi una replica privata del tappo rosso — il 50enne romano è entrato nell’autogrill ordinando al personale di consegnare l’incasso: circa 370 euro.
La fuga, però, è durata pochi secondi. All’uscita si è trovato di fronte un altro dipendente, che insieme a un collega lo ha affrontato, riuscendo a strappargli occhiali e cappuccio, a disarmarlo e a recuperare il denaro. L’arma, una pistola giocattolo modificata per sembrare vera, è stata sequestrata.
Da quel momento è partita l’indagine della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica. Gli agenti del distretto Casilino hanno analizzato le immagini delle telecamere e raccolto testimonianze, arrivando a identificare il rapinatore: un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine.
A quasi un anno di distanza, l’uomo è stato arrestato e portato a Regina Coeli. La sua cattura è stata agevolata proprio dalla “sfortuna” e dalla goffaggine con cui aveva condotto il colpo: invece di due impauriti impiegati, quella sera si era trovato davanti due dipendenti pronti a reagire, consegnando agli investigatori un identikit nitido e dettagliato.
