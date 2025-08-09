Tor Bella Monaca, tentò rapina in una stazione di servizio. Arrestato dopo un anno

Aveva scelto la sera di Ferragosto 2024 per mettere a segno una rapina in una stazione di servizio di Tor Bella Monaca, Roma est.

Volto travisato, cappuccio, occhiali da sole e in mano una pistola — poi rivelatasi una replica privata del tappo rosso — il 50enne romano è entrato nell’autogrill ordinando al personale di consegnare l’incasso: circa 370 euro.

La fuga, però, è durata pochi secondi. All’uscita si è trovato di fronte un altro dipendente, che insieme a un collega lo ha affrontato, riuscendo a strappargli occhiali e cappuccio, a disarmarlo e a recuperare il denaro. L’arma, una pistola giocattolo modificata per sembrare vera, è stata sequestrata.

Da quel momento è partita l’indagine della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica. Gli agenti del distretto Casilino hanno analizzato le immagini delle telecamere e raccolto testimonianze, arrivando a identificare il rapinatore: un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine.

A quasi un anno di distanza, l’uomo è stato arrestato e portato a Regina Coeli. La sua cattura è stata agevolata proprio dalla “sfortuna” e dalla goffaggine con cui aveva condotto il colpo: invece di due impauriti impiegati, quella sera si era trovato davanti due dipendenti pronti a reagire, consegnando agli investigatori un identikit nitido e dettagliato.

