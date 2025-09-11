Tor Marancia: dietro le porte dell’ufficio edile, la cocaina pronta per lo spaccio. Nei guai un 57enne

A Roma, in via Ceruso, dietro l’apparente normalità di un ufficio dedicato a lavori edili, si celava un’attività criminale.

I Carabinieri della Stazione di Roma San Sebastiano, allertati dai residenti della zona, hanno scoperto un 57enne romano intento a spacciare cocaina direttamente dal suo ufficio.

L’indagine è iniziata con un servizio di osservazione: un cliente di 56 anni è stato sorpreso mentre usciva dall’ufficio con una dose di cocaina e segnalato al Prefetto per uso personale. Ma l’intervento dei militari era solo all’inizio.

Pochi istanti dopo, i Carabinieri hanno fatto irruzione nel locale, sorprendendo il titolare con nove dosi di cocaina nascoste nei tappi di bombolette spray, per un peso complessivo di 8,9 grammi. Accanto alla droga, 355 euro in contanti e strumenti per il confezionamento delle dosi rivelavano la natura dell’attività illecita.

Non finisce qui: all’interno dell’ufficio è stato trovato anche un 55enne romano, anch’egli con precedenti e sottoposto a sorveglianza speciale, in possesso di una dose di cocaina e segnalato anch’egli al Prefetto.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto del 57enne, disponendo per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa del processo.

