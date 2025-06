Tor Marancia, occupazione abusiva di locali ATER: sequestro di immobile commerciale da parte della Polizia Locale

Nella mattinata di ieri gli agenti dell’VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, unitamente ai Carabinieri della Stazione San Sebastiano, sono intervenuti in via Annio Felice per effettuare verifiche presso alcuni immobili ad uso commerciale di proprietà ATER.

Nel corso dei controlli, oltre ad accertare l’uso improprio dei locali, trasformati in abitazione, gli agenti hanno riscontrato l’occupazione abusiva da parte di quattro persone, di nazionalità peruviana, due adulti e due minori di 8 e 15 anni.

All’interno dell’immobile si è potuto verificare che i locali, in origine destinati ad uso commerciale e come magazzino, erano stati trasformati in un alloggio privo dei requisiti previsti dalla legge e in pessime condizioni igienico-sanitarie, con impianti elettrici allacciati illegalmente che rappresentavano un alto rischio per l’incolumità degli abitanti, come accertato dai tecnici ARETI presenti durante il sopralluogo.

In considerazione degli illeciti rilevati, l’immobile è stato posto sotto sequestro e il nucleo familiare é stato preso in carico dalla Sala Operativa Sociale, per i successivi adempimenti. Informato anche il Tribunale dei Minori.

L’attività si inserisce nel quadro dei consueti controlli da parte della Polizia Locale, svolti anche in collaborazione con altre forze di polizia, per contrastare fenomeni illeciti ed a tutela del patrimonio.

