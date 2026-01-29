Tor Pignattara, Caliste: Fatti, interventi e responsabilità. Il Municipio V risponde con i risultati

“In merito al comunicato diffuso da Forza Italia Roma sulle condizioni del quartiere Tor Pignattara, l’Amministrazione del Municipio V ritiene necessario ristabilire un quadro basato su dati concreti, interventi realizzati e competenze effettive, evitando letture parziali o ricostruzioni strumentali. Tor Pignattara non è un quartiere abbandonato.

Dal nostro insediamento è in corso un lavoro continuo, strutturato e visibile, che ha interessato spazi verdi, scuole, viabilità, patrimonio pubblico, servizi educativi e sociali. Un lavoro che segue una linea chiara: cura quotidiana del territorio, investimenti pubblici e coinvolgimento della comunità locale.

Sul fronte del verde e degli spazi pubblici ricordiamo la riqualificazione conclusa del Parco Giordano Sangalli, oggi sede di eventi culturali e sociali, la riapertura dell’area ludica di Villa De Sanctis (2023) e il cantiere in corso al Parco Roberto Almagià, avviato nell’estate 2025, con nuovi arredi e spazi per attività ludiche, ricreative e sociali.

Nell’area dell’ex Borghetto degli Artigiani all’Acqua Bullicante è partita il 22 aprile 2025 la demolizione degli immobili ed è stato avviato un percorso partecipativo per la realizzazione di un nuovo parco di circa 1,5 ettari.

Sono inoltre in corso i lavori per nuovi accessi al Parco di Centocelle a servizio di Tor Pignattara e del Quadraro. Grande attenzione è stata riservata alle scuole e ai servizi educativi. La scuola Pisacane è al centro di un progetto di trasformazione in polo civico e museale, un investimento strategico per il quartiere.

Sono stati realizzati la palestra e il campetto, attivati i centri estivi Yolk presso le scuole Pisacane e Laparelli, avviato il cantiere educativo con fondi 285 e assegnato l’alloggio di via Laparelli 2 per attività di contrasto alla povertà educativa.

Si aggiungono la riqualificazione della palestra della scuola media di via Laparelli 60, la sostituzione degli infissi della primaria Deledda in via Filarete, il rifacimento dei padiglioni della scuola dell’infanzia Deledda, la climatizzazione del nido Piccola Impronta e l’applicazione del progetto LEP – zone di interesse educativo prioritario.

Per quanto riguarda il patrimonio pubblico e culturale, sono in corso i lavori per il polo museale al piano terra di via di Acqua Bullicante con fondi Giubileo, mentre l’ex sala consiliare di piazza della Marranella è stata trasformata in sala lettura ed è oggi affidata a Biblioteche di Roma grazie ai fondi PNRR.

È inoltre in progettazione il GRAB, con un tracciato che corre sul lato del parco Sangalli e collega Tor Pignattara al resto della città.

Sul piano della manutenzione urbana e della sicurezza del territorio, il Municipio ha provveduto alla messa a dimora di nuovi alberi, alla mappatura delle tazze vuote per l’implementazione delle alberature, a ingenti interventi sul verde verticale e all’attuazione dei piani potature 2023-2024 e 2024-2025.

Sono stati realizzati o sono in corso il rifacimento del costone di via Filarete, il rifacimento della rete fognaria di via di Tor Pignattara dopo oltre 80 anni, il manto stradale di via Francesco Baracca, il rifacimento del sagrato della chiesa di San Giuseppe Cafasso e numerose sistemazioni stradali in vie Zenodossio, Ruga, Maggi, Bufalini e Dulceri.

Sono state chiuse voragini in via Zenodossio, via San Barnaba, via Ciro da Urbino e via Dulceri. È affidato e in partenza il rifacimento dei marciapiedi di via Antonio Tempesta.

A novembre sono partiti i lavori sulla voragine di via degli Angeli, insieme alla nuova linea di acque meteoriche che interesserà via degli Angeli, via degli Oppii, via di Porta Furba e via del Mandrione, quindi non un intervento da poco.

Importanti interventi hanno riguardato anche il commercio di prossimità, con la ristrutturazione del mercato Laparelli e l’attivazione di tre bandi per l’assegnazione dei box, di cui uno dedicato esclusivamente al mercato stesso.

Sono infine in corso i percorsi partecipativi sulle isole ambientali: incontro pubblico già svolto per Almagià, opere di agevolazione pedonale su Laparelli, incontro in programmazione per l’isola ambientale Certosa. Il progetto di sistemazione di via Filarete è andato in gara ed è in attesa di avvio lavori.

Rispetto alle dichiarazioni della consigliera capitolina Rachele Mussolini, del segretario Maritato e della responsabile cittadina Sieprawski Troili, circa la gestione municipale del territorio, non possiamo che esprimere, nuovamente, perplessità.

Viene imputata al Municipio una responsabilità che non rientra né nelle sue competenze tecniche né in quelle territoriali, considerando che il ponte ferroviario di via di Porta Furba ricade in un altro Municipio.

Anche la richiesta di assunzione di responsabilità politica appare fuori luogo, soprattutto se proveniente da chi, nei mesi scorsi, ha attraversato quartieri e mercati assumendo impegni che non hanno poi trovato riscontro in sede di bilancio.

I problemi di Tor Pignattara esistono e vengono affrontati ogni giorno con serietà, programmazione e lavoro sul campo. Le risposte ai cittadini non sono gli annunci, ma i cantieri aperti e gli interventi realizzati. Ed è su questo terreno, quello dei fatti, che il Municipio V continua a lavorare.”

