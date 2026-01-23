Tor Pignattara: ruba il cellulare ad una donna anziana e tenta di estorcere il denaro, poi aggredisce gli agenti

Un intervento che sembrava di routine si è trasformato in un corpo a corpo violento. Gli agenti del V Gruppo Prenestino, allertati dai passanti, hanno intercettato un uomo di 33 anni mentre minacciava una donna anziana, in zona Tor Pignattara.

Il malvivente, dopo averle sottratto lo smartphone, stava tentando il cosiddetto “cavallo di ritorno”, pretendendo del denaro per la restituzione del dispositivo.

La reazione violenta alla vista delle divise

Alla vista degli agenti, la situazione è precipitata. L’uomo, un cittadino senegalese già noto alle forze dell’ordine, ha reagito con estrema aggressività, dando inizio a un vero e proprio corpo a corpo.

In preda alla furia, ha danneggiato l’auto di servizio, colpendola ripetutamente e provocando seri danni alla carrozzeria. Poi ha opposto una violenta resistenza al tentativo di fermarlo, aggredendo fisicamente due agenti, rimasti feriti durante la colluttazione.

Solo l’arrivo di una seconda pattuglia in supporto ha consentito di immobilizzare l’uomo e condurlo negli uffici di Polizia per le procedure di rito.

Un volto già noto alle forze dell’ordine

Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere un profilo già conosciuto dagli investigatori. Il 33enne vanta infatti numerosi precedenti penali, tra cui reati legati allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti, truffa e precedenti episodi di resistenza a pubblico ufficiale.

Arresto e agenti in ospedale

Per l’uomo sono scattate le manette con accuse pesanti: tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

I due agenti feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e cure, riportando traumi compatibili con la violenta aggressione subita.

