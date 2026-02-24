Tor Pignattara si veste di rosso: arriva il primo Capodanno Cinese di quartiere

Il 1° marzo 2026, dalle ore 9.30 alle 16, il quartiere di Tor Pignattara ospiterà la prima edizione del Capodanno Cinese di Tor Pignattara, un evento di comunità dedicato al dialogo interculturale e alla valorizzazione delle identità presenti nel territorio del Municipio V.

L’iniziativa prenderà il via dalla Scuola Carlo Pisacane e attraverserà le strade del quartiere con una parata aperta a tutte e tutti, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di incontro, scambio e partecipazione.

Il Capodanno Cinese, riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, diventa in questa occasione un bene comune condiviso, capace di rafforzare la coesione sociale e il senso di appartenenza alla città.

Non una semplice sfilata, ma un progetto territoriale che valorizza la natura interculturale di Tor Pignattara, quartiere storicamente caratterizzato dalla presenza di comunità diverse che convivono e contribuiscono alla vita sociale e culturale di Roma.

Attraverso musica, colori e danza, la festa intende promuovere una visione inclusiva della pluralità culturale, contrastando stereotipi e pregiudizi e riconoscendo nella diversità una risorsa per l’intera collettività.

Il Capodanno Cinese di Tor Pignattara rappresenta così un’occasione per riaffermare il ruolo dello spazio pubblico come luogo di relazione e cittadinanza attiva.

L’iniziativa si realizza con il supporto del Municipio V, del Dipartimento di Studi Sociali ed Economici dell’Università “La Sapienza” e dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, a testimonianza di una sinergia tra istituzioni e realtà associative del territorio.

Un appuntamento che intende consolidarsi nel tempo come momento di festa, conoscenza reciproca e costruzione di una comunità sempre più aperta e coesa.

