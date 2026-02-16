Tor Pignattara: workshop sul cambiamento climatico

Si terrà sabato 21 febbraio, dalle ore 10.00 alle 15.00, presso la Casa della Cultura e dello Sport “Silvio Di Francia”, il Regional Workshop del progetto europeo SystR – Systemic Adaptation to Climate Change, iniziativa di ricerca finanziata dal programma Horizon Europe.

Il progetto SystR sviluppa soluzioni sistemiche per rafforzare la resilienza urbana ai cambiamenti climatici, promuovendo un approccio integrato che mette al centro la partecipazione attiva delle comunità locali.

In questo contesto, il Municipio Roma V rappresenta Roma come uno dei tre siti pilota europei individuati dal progetto.

Roma tra i tre contesti europei di sperimentazione

Roma, attraverso il Municipio V e il coinvolgimento diretto dell’Ufficio Clima municipale, è uno dei tre contesti rappresentativi in cui vengono testate le soluzioni di adattamento climatico, insieme a:

Guadalupa (Francia – contesto costiero)

Bystrica (Slovacchia – contesto rurale)

Il progetto prevede inoltre gemellaggi con altri territori europei – Galizia, Strasburgo ed Egaleo – per favorire lo scambio di esperienze, criticità e buone pratiche.

Un percorso condiviso per l’adattamento climatico

L’incontro del 21 febbraio rappresenta il primo momento pubblico di un percorso partecipato che nei prossimi mesi porterà alla realizzazione di azioni concrete di adattamento climatico nel territorio del Municipio V.

Il laboratorio, che si concluderà con un pranzo sociale, sarà un’occasione di confronto aperto tra cittadine e cittadini, associazioni, realtà locali e istituzioni, con l’obiettivo di co-progettare interventi capaci di migliorare la qualità della vita urbana e contrastare gli effetti delle ondate di calore e degli eventi climatici estremi.

Largo Bartolomeo Perestrello: uno spazio chiave per la trasformazione urbana

Tra le azioni prioritarie individuate, un’attenzione particolare è dedicata a Largo Bartolomeo Perestrello, spazio strategico situato in un’area ad alta densità abitativa al confine tra i quartieri Torpignattara, Pigneto e Prenestino-Labicano.

La piazza, di medie dimensioni e circondata da edifici residenziali, scuole, attività commerciali e luoghi di culto, presenta oggi alcune criticità legate al degrado urbano.

Tuttavia, il suo posizionamento e le sue caratteristiche la rendono un luogo con un forte potenziale come spazio pubblico centrale, ponte tra comunità locali e possibile connettore ecologico e sociale.

L’obiettivo è trasformare Largo Perestrello in un’area più verde, ombreggiata e vivibile, soprattutto nei mesi più caldi, attraverso interventi di adattamento climatico condivisi con il territorio.

La LOCANDINA.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.