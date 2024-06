Tor San Lorenzo, avvistata auto in mare: stupore tra i bagnanti

Un’insolita scena ha catturato l’attenzione dei bagnanti a Tor San Lorenzo, litorale della provincia romana, nel comune di Ardea.

Una Ford Fiesta è stata trovata letteralmente ferma sulla banchina della spiaggia del Lido Venere in Bikini, suscitando lo stupore del personale dello stabilimento e dei numerosi bagnanti che, nella giornata di oggi sabato 1 Giugno 2024, hanno iniziato ad affollare la zona.

L’auto, abbandonata senza nessuno al suo interno, è stata segnalata sulla banchina del lungomare dei Troaini, dove sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Ardea.

Dopo aver richiesto l’intervento per la rimozione del veicolo, gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini. La vettura, non risultando rubata, è intestata a un uomo residente nello stesso comune di Ardea.

Una volta rimossa l’auto, le autorità stanno ultimando gli accertamenti per ricostruire le circostanze e le motivazioni che hanno portato la Fiesta a finire in mare. Informata l’autorità giudiziaria, gli agenti al momento non escludono nessuna ipotesi.

