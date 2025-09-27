Tor San Lorenzo, evade dai domiciliari per andare in spiaggia: arrestato

Momenti di tensione lo scorso 19 settembre a Marina Tor San Lorenzo, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 29enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati legati agli stupefacenti, si era arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione.

Le ricerche si sono subito concentrate lungo il Lungomare degli Ardeatini, dove il giovane è stato avvistato dai militari.

Alla vista dei carabinieri, ha tentato una disperata fuga a piedi, scavalcando recinzioni di abitazioni private per seminare gli inseguitori.

Ma la fuga è durata poco: i militari lo hanno raggiunto e bloccato, ponendo fine alla sua corsa.

Dopo le formalità di rito, il 29enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

