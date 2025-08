Tor San Lorenzo, follia in una paninoteca: 44enne ubriaco minaccia la titolare, si denuda e aggredisce i Carabinieri

Una serata in una paninoteca di Tor San Lorenzo si è trasformata in un incubo per la titolare del locale e in una corsa contro la violenza per i Carabinieri.

Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, dopo una sequenza di comportamenti fuori controllo culminati in atti osceni, minacce, danneggiamenti e aggressioni.

Tutto è iniziato a notte fonda, quando al 112 è arrivata una segnalazione: una persona in evidente stato di alterazione stava minacciando la proprietaria dell’esercizio, visibilmente impaurita.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione. Secondo la ricostruzione, l’avventore, nonostante fosse già in condizioni alterate, pretendeva di acquistare ulteriori alcolici. Al rifiuto della donna, ha perso completamente il controllo.

Denudato e violento: necessario l’uso del taser

A quel punto, la situazione è precipitata. L’uomo si è denudato all’interno del locale, ha iniziato a minacciare la titolare e a danneggiare suppellettili e attrezzature.

I militari hanno provato a bloccarlo con cautela, ma l’escalation è stata tale da richiedere l’utilizzo del taser in dotazione, per garantire la sicurezza degli operatori e degli altri presenti.

Durante le concitate fasi dell’arresto, il 44enne ha reagito con violenza, tentando di divincolarsi e colpendo i Carabinieri. Solo grazie alla prontezza e all’addestramento dei militari è stato possibile immobilizzarlo.

Arresto convalidato, scatta l’obbligo di firma

Condotto in Tribunale a Velletri per il rito direttissimo, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana in Caserma.

I reati contestati sono pesanti: atti osceni in luogo pubblico, minaccia aggravata, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

