Tor San Lorenzo, ladri d’appartamento minacciano i carabinieri con un cacciavite: arrestati due cittadini albanesi

Momenti di tensione nel comune di Ardea, dove due ladri d’appartamento di origine albanese, di 42 e 43 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri dopo una rocambolesca fuga e un tentativo di aggressione con un cacciavite.

I due malviventi sono stati sorpresi mentre tentavano di lasciare velocemente un’abitazione appena svaligiata.

L’intervento è scattato quando i carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Anzio, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato due uomini fuggire in fretta da un appartamento.

Insospettiti, i militari – alcuni in uniforme, altri in abiti civili – hanno deciso di bloccare i sospetti per un controllo.

Nel tentativo di sfuggire, i due hanno reagito brandendo un cacciavite e minacciando i carabinieri, ma sono stati rapidamente immobilizzati e condotti al sicuro.

Arresto e sequestro degli attrezzi da scasso

La successiva perquisizione personale e del veicolo utilizzato per la fuga, rubato lo scorso agosto, ha rivelato un vasto assortimento di attrezzi da scasso, tra cui piedi di porco, frullino, fiamme ossidriche, pinze e grimaldelli.

Inoltre, è stata recuperata l’intera refurtiva prelevata dall’abitazione svaligiata, poi restituita al legittimo proprietario.

In carcere per rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale

I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato e trasferiti in carcere, con accuse di rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

