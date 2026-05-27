Tor San Lorenzo, tenta il furto in un negozio e aggredisce un dipendente: bloccato dai Carabinieri dopo la fuga

Un tentativo di furto sfociato in violenza e terminato con le manette ai polsi nel giro di pochi minuti.

A Tor San Lorenzo, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai colleghi della Stazione di Anzio, hanno tratto in arresto un uomo di 47 anni, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina impropria dopo aver aggredito il personale di un’attività commerciale nel tentativo di assicurarsi la fuga.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione d’emergenza inoltrata al Numero Unico 112, che denunciava un reato predatorio in corso all’interno di un noto punto vendita della zona.

Al momento dell’arrivo delle pattuglie sul posto, l’indagato era appena riuscito a guadagnare l’uscita, ma i militari hanno immediatamente raccolto le testimonianze presenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e avviare le ricerche.

Dalla tentata reazione alla rapina impropria

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori grazie alle prime dichiarazioni dei presenti, il quarantasettenne si era introdotto nei locali con l’obiettivo di sottrarre alcuni elettrodomestici.

Sorpreso dal personale di vigilanza interna prima di riuscire a superare le casse, l’uomo ha reagito con violenza per aprirsi un varco verso l’esterno.

Nel corso della concitata fuga, l’indagato ha ingaggiato una colluttazione ravvicinata con un dipendente dell’esercizio commerciale che aveva tentato di sbarrargli la strada.

L’aggressione fisica ha provocato lievi lesioni al lavoratore: un elemento, questo, che ha fatto mutare il titolo di reato da tentato furto a rapina impropria, far scattare la flagranza e inasprire la posizione giuridica del soggetto.

Le ricerche lampo e i soccorsi alla vittima

Il piano di pattugliamento istantaneo del quadrante circostante, avviato dai Carabinieri subito dopo il sopralluogo, ha dato esito positivo nel giro di pochi istanti.

I militari sono riusciti a individuare, intercettare e immobilizzare il quarantasettenne mentre tentava di far perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe al negozio, ponendo fine alla sua fuga.

Il dipendente rimasto ferito durante la colluttazione è stato immediatamente assistito sul posto dal personale sanitario del 118, giunto con un’ambulanza.

L’uomo è stato successivamente trasferito presso la Clinica Sant’Anna di Pomezia per gli accertamenti medici del caso; dopo aver ricevuto le cure necessarie per le lievi contusioni riportate, è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto e trattenuto all’interno delle camere di sicurezza della Stazione di Anzio, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.

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