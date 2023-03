Tor Sapienza 100: “Michele Testa fra i veri uomini”

Per i 100 anni di Tor Sapienza non poteva essere ignorata una data importante come il 1° aprile ovvero una data che segna la ricorrenza dei 148 anni dalla nascita del suo fondatore. Per ricordarlo, prende il via un percorso storico- didattico incentrato sul personaggio illustre. “Michele Testa fra i veri uomini” è un percorso nato su iniziativa dell’Università Popolare Michele Testa (UPMT) che prevede una masterclass in cui sarà celebrata la nascita di Michele Testa, avvenuta a Cercemaggiore (Cb) il primo aprile 1875. Sarà un focus sulla sua formazione e sulle vicende che lo hanno portato a Tor Sapienza grazie agli approfondimenti storici a cura di Rita Mattei (Docente UPMT) e Nicola Marcucci (Presidente Onorario UPMT). Arricchito dall’introduzione musicale del Maestro di chitarra classica Maurizio Greco, un novità per entrare subito in sintonia con la storia del fondatore di Tor Sapienza appassionato di musica, tanto da essere promotore e sostenitore della prima Banda Musicale del territorio.

Un contorno musicale quindi per lanciare questo primo appuntamento fissato a sabato 1 aprile alle ore 16.00 al Casale Michele Testa in Viale Filippo De Pisis 1.

Michele Testa biografia

Come abbiamo già riferito, Michele Testa nacque a Cercemaggiore, un comune della provincia di Campobasso nel Molise , il 1º aprile 1875. Fu un antifascista italiano ed è passato alla storia come il fondatore della borgata Tor Sapienza a Roma. Conseguì il diploma di geometra a Napoli, divenendo, in seguito, perito agrimensore (L’agrimensura è la parte della topografia che riguarda la misura planimetrica di superfici agrarie.). Dopo essere entrato in contatto con i Circoli Socialisti, ritorna a Cercemaggiore, dove entra in politica e si scontra con il sistema locale ed i soprusi attuati a danno delle classi più povere, portando dapprima allo scioglimento del consiglio comunale e poi alla destituzione del Regio Commissario. Il 6 novembre 1897 viene eletto consigliere, ma continuerà per poco le sue battaglie, essendo ormai additato come “bollente, ricorrente, eversivo e ribelle”.

Agli inizi del Novecento entra come capostazione nelle Ferrovie dello Stato e si trasferisce a Roma nel casello di Tor Cervara. Qui con un mutuo di 800.000 lire realizza le prime 25 case della “Cooperativa Tor Sapienza per l’edilizia popolare rurale” inaugurando, il giorno 20 maggio 1923, la borgata di Tor Sapienza, con una scuola, una farmacia ed una condotta medica.

Confinato a Padula nel 1929, collabora a più riviste antifasciste. Fu perseguitato, picchiato ed incarcerato più volte per essersi battuto con la parola contro il regime fascista e, infine, fu processato nel 1935 presso il Tribunale Speciale che lo condannò a sei mesi di confino.[1]

Scrisse innumerevoli opere letterarie, in poesia ed in prosa, tra cui un Diario, che riveste un’assoluta importanza per conoscere il periodo fascista, anche attraverso le pubblicazioni internazionali dell’epoca.

Il Diario venne iniziato nel 1922 nella speranza di potere raccontare un giorno ai figli la fine del regime, non solo le sue mille contraddizioni quotidiane che tendevano ad abbrutire l’identità e il valore delle persone, riuscendo effettivamente a soddisfare il suo intento. Michele Testa morì a Roma il 24 settembre 1944. (fonte wikipedia).