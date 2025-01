Tor Sapienza: a scuola con la pistola a 13 anni, poi la mostra ai compagni. Attimi di paura

Mattinata di panico a Roma, nel quartiere Tor Sapienza, dove un colpo d’arma da fuoco ha scosso la quiete di un istituto comprensivo.

Era lunedì 20 gennaio quando diverse segnalazioni sono arrivate alle forze dell’ordine: residenti e personale scolastico hanno udito un rumore inequivocabile provenire dalla scuola.

L’allarme è scattato immediatamente, generando preoccupazione tra studenti e famiglie.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri del nucleo radiomobile, che hanno ricostruito una vicenda tanto sorprendente quanto inquietante.

Protagonista, uno studente di appena 13 anni che aveva portato una pistola scacciacani in classe.

Il giovane, probabilmente preso dal panico, ha lanciato l’arma dalla finestra prima dell’arrivo dei militari. La scacciacani è stata recuperata nel giardino dell’istituto.

Messo di fronte alle domande dei Carabinieri, il ragazzo ha ammesso di aver acquistato la pistola online. Nessuna intenzione criminale, sembra, ma un gesto sconsiderato e pericoloso.

Il minore è stato affidato ai genitori e accompagnato a casa. Come previsto in questi casi, una relazione sarà trasmessa alla Procura dei Minori, che dovrà valutare eventuali provvedimenti.

