Tor Sapienza, fiamme nella rimessa Atac: brucia materiale di risulta

Un odore acre nell’aria, che rompe il caldo pomeriggio di giugno. A Tor Sapienza torna la paura del fuoco.

Oggi, lunedì 9 giugno, un principio d’incendio ha interessato un locale tecnico del deposito Atac di via Prenestina. A bruciare è stato del materiale di risulta, custodito all’interno di uno degli ambienti di servizio della struttura.

A dare l’allarme, questa volta, è stata la stessa Atac, che in una nota ufficiale ha rassicurato: “L’evento è stato immediatamente contenuto e messo in sicurezza dalle squadre antincendio di Atac presenti sul posto. È stato comunque richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati tempestivamente per completare le operazioni.”

Non ci sono stati feriti, né danni rilevanti all’ambiente di lavoro. Ma l’eco delle fiamme di oggi ha risvegliato, in molti, il ricordo di una notte ben più drammatica.

Era l’ottobre del 2021 quando un violento incendio devastò proprio quel deposito: 29 autobus distrutti, colonne di fumo visibili da chilometri di distanza, una notte di paura che lasciò il segno nella memoria collettiva del quartiere e nella storia dell’azienda. Da allora, la rimessa di Tor Sapienza è finita più volte sotto la lente per ragioni di sicurezza e manutenzione.

