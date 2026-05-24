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Tor Sapienza, la scuola si fa comunità: il successo della Notte Bianca alla “Salvo D’Acquisto”

Oltre tre ore di laboratori, musica e scacchi per il progetto delle aperture straordinarie di Roma Capitale

Bruno Cimino - 24 Maggio 2026

Il 22 maggio 2026 resterà una data speciale nella memoria degli studenti dell’Istituto Comprensivo Piazza De Cupis e delle loro famiglie. In occasione della “Notte Bianca delle Scuole Aperte”, che rientra nel progetto Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei weekend, promosso da Roma Capitale per valorizzare la scuola come luogo di incontro, cultura e condivisione, il plesso Salvo D’Acquisto di Tor Sapienza si è trasformato in un grande laboratorio di idee, talenti ed emozioni.

Fin dal tardo pomeriggio, dalle ore 18:00 alle 21:00, un vero e proprio fiume di persone, studenti, genitori, insegnanti, collaboratori scolastici e cittadini del quartiere ha animato gli spazi dell’istituto, partecipando con entusiasmo alle numerose attività organizzate per l’occasione. I locali della scuola sono diventati il cuore pulsante di una comunità viva e partecipe, capace di ritrovarsi attorno ai valori dell’educazione e della crescita condivisa.

Grande successo hanno riscosso i laboratori di musica, teatro, francese, l’angolo dei cibi etnici, scacchi e giochi matematici, dove gli alunni hanno potuto mostrare talento, creatività e spirito di squadra. In ogni attività è emersa la qualità del lavoro svolto durante l’anno: un percorso educativo che punta non solo alla preparazione didattica, ma anche alla valorizzazione delle passioni e delle capacità individuali degli studenti, autentico fiore all’occhiello della scuola.

Particolarmente significativa è stata anche la realizzazione, per la prima volta nella storia dell’Istituto, de La Gazzetta della D’Acquisto, un progetto nato con l’obiettivo di dare voce ai ragazzi e stimolarli alla scrittura, al confronto e all’approfondimento culturale. Gli studenti si sono cimentati con articoli dedicati allo sport, all’attualità, alla scuola e alle esperienze personali, offrendo contenuti maturi e ricchi di sensibilità.

A coordinare il lavoro editoriale è stata Bruna Fiorentino, docente di lettere e giornalista, direttrice responsabile del giornalino, affiancata con impegno e professionalità dalla docente Emanuela Massi. Il risultato è stato un prodotto apprezzato da tutti i presenti, capace di raccontare la scuola attraverso lo sguardo autentico dei suoi studenti.

La serata si è conclusa tra applausi, sorrisi e la soddisfazione di chi ha visto concretizzarsi un progetto di forte valore educativo e sociale. Un successo che conferma il ruolo centrale della scuola come presidio culturale e punto di riferimento per il territorio.

E mentre cala il sipario su questa edizione della Notte Bianca, alla Salvo D’Acquisto si guarda già al futuro, con nuove idee e iniziative pronte a coinvolgere ancora una volta studenti e famiglie in un percorso di crescita condivisa.

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