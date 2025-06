Tor Sapienza, rogo in un appartamento: un ferito e dieci persone intossicate

È scoppiato tutto nel cuore della notte, quando la città dormiva e il silenzio era rotto solo dal suono lontano del traffico notturno.

In via Casali del Drago, a Tor Sapienza, un boato improvviso e l’odore acre del fumo hanno svegliato gli inquilini di una palazzina di cinque piani.

Erano da poco passate le 2 del mattino quando un incendio è divampato all’interno di un appartamento al primo piano, partito – secondo le prime ricostruzioni – dalla camera da letto. In pochi minuti, le fiamme hanno invaso le scale e minacciato le abitazioni adiacenti, trasformando l’intero edificio in una trappola di fuoco e fumo.

L’allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con diverse squadre, supportati dai Carabinieri della compagnia locale. Le operazioni di soccorso sono state rapide ma complesse: una colonna di fumo denso si era già propagata nei piani superiori, rendendo difficile l’evacuazione degli abitanti.

L’uomo che viveva nell’appartamento da cui sono partite le fiamme ha riportato alcune escoriazioni e ustioni lievi: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Umberto I. Altre dieci persone, residenti negli appartamenti vicini, sono state soccorse sul posto per aver inalato fumi tossici, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Al termine delle operazioni, tre appartamenti sono stati dichiarati inagibili a causa dei danni strutturali riportati. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. I Carabinieri hanno avviato le indagini, ma non si esclude nessuna pista, nemmeno quella accidentale.

