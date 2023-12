Tor Sapienza: Trovato il cadavere di un uomo in strada

Un risveglio non certamente dei migliori per i residenti di Tor Sapienza dove nei pressi di via Emilio Longoni, intorno alle 4:45 di stamane (Giovedì 21 dicembre 2023) è stato trovato il cadavere di un uomo di 36 anni . A trovarlo è stato un passante che ha subito allertato il numero unico per le emergenze (112). Sul posto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che appurarne il decesso.

Il corpo del 36enne era vicino al marciapiede. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di San Basilio. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine.

Stando a una prima ispezione cadaverica non risulterebbero segni di violenza o da impatto, la pista dell’aggressione sarebbe quindi esclusa. Il 36enne avrebbe avuto un infarto. Dall’autopsia si sarà se ha ingerito qualche sostanza che gli ha poi causato il malore fatale.