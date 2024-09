Tor Sapienza: TS Idee odv e progetto NET: insieme per la 2ª edizione della giornata della scienza

Il 25 ottobre 2024, TS Idee Odv, con il patrocinio del Municipio V di Roma Capitale, rinnova la collaborazione con il Progetto NET promosso da Scienzainsieme, organizzando la Seconda Edizione della Giornata della Scienza nel Parco Tor Sapienza in Via Tor Sapienza 108.

Lezioni all’aperto: la scienza prende vita

I ricercatori dell’ENEA dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30, guideranno gli studenti in una serie di “lezioni all’aperto”, presentando fenomeni scientifici attraverso esperimenti interattivi, in un contesto informale e coinvolgente. L’obiettivo è di stimolare la curiosità verso il mondo della scienza e far scoprire come la ricerca sia parte della nostra vita quotidiana. Una giornata dedicata a rendere la scienza accessibile e divertente, promuovendo il pensiero critico e la scoperta di nuove passioni.

Dopo il successo della Notte Europea dei Ricercatori: la scienza continua a brillare

La Giornata della Scienza si inserisce nel più ampio contesto di promozione scientifica che dal 2005 celebra la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici. Una notte quest’anno fissata per il 27 e 28 settembre dalle 18:30 alle 23:00, sarà un evento coinvolgente, ad accesso libero e gratuito nel NET Village allestito nella Città dell’Altra Economia a Roma in Largo Dino Frisullo. L’obiettivo di NET è quello di unire e connettere!

Una ‘rete’ che unisca ricercatori, società, istituzioni, associazioni, protagonisti del mondo della cultura e dell’arte e tanti altri stakeholders che operano sul territorio, per promuovere la scienza attraverso un’informazione semplice, diretta e coinvolgente, ma, allo stesso tempo, rigorosa e autorevole, grazie ad un partenariato scientifico d’eccellenza. I temi che affronta il progetto, riguardano sempre le più attuali sfide scientifiche. Sfide che richiedono a ciascun cittadino di essere informato e consapevole per poter scegliere ed agire responsabilmente. Scarica qui il programma:

https://www.scienzainsieme.it/wp-content/uploads/2024/09/ProgrammaNET24_CAE.pdf

Un evento che guarda al futuro

La Giornata della Scienza 2024 invece si prefigge di consolidare il legame tra il mondo della scuola e quello della ricerca, offrendo ai giovani della periferia romana un’opportunità per scoprire nuove passioni e, chissà, forse per intraprendere in futuro una carriera nel campo scientifico. Per questo gli studenti della Primaria e delle tre classi medie saranno spettatori e allo stesso tempo protagonisti di questo interessante evento originale.

La Giornata della Scienza a Tor Sapienza rappresenta quindi, un ulteriore passo nell’impegno di TS Idee Odv e del Progetto NET per avvicinare i cittadini e le giovani generazioni al mondo della ricerca scientifica. Un’iniziativa che prosegue l’opera di divulgazione avviata dalla Notte Europea dei Ricercatori, puntando a ispirare le nuove generazioni.

