Tor Sapienza: uomo con piede di porco arrestato per tentato furto in un condominio

Un 29enne, già noto alle cronache per episodi violenti e crimini passati, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì a Tor Sapienza, accusato di tentato furto in un condominio.

L’uomo, che lo scorso anno aveva tentato di investire Don Coluccia a Tor Bella Monaca, ha avuto un incontro ravvicinato con la giustizia durante un tentativo di furto.

Nel cuore della notte, alcuni residenti hanno avvertito urla e rumori sospetti e, allertati, sono usciti dai loro appartamenti. L’individuo ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato rapidamente inseguito dai condomini.

Dopo una breve corsa, è stato bloccato in un garage, dove è caduto a terra e ha riportato una ferita alla testa.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in possesso di un piede di porco, che aveva cercato di nascondere la sera prima. L’arresto è stato convalidato questa mattina.

Questo non è il primo scontro del 29enne con la legge: era già stato arrestato in passato per un furto in pizzeria e, in precedenza, era balzato agli onori della cronaca per il tentato omicidio di Don Coluccia e per l’aggressione a due vigili urbani dopo aver rubato una bicicletta.

