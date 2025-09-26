Tor Tignosa, allarme discarica: cresce la protesta

La discarica di Tor Tignosa (in zona Santa Palomba) torna al centro del dibattito sui rifiuti nella Capitale. A sollevare il tema sono la consigliera capitolina Virginia Raggi (M5S) e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX, Carla Canale, che hanno diffuso una nota congiunta indirizzata al sindaco Roberto Gualtieri e alla presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo, chiedendo un intervento per bloccare l’iter autorizzativo dell’impianto.

Secondo le due esponenti, la discarica sorgerebbe a circa 200 metri dall’Istituto Comprensivo Statale Fabrizio De André e a meno di un chilometro dalle prime abitazioni, violando le normative nazionali e regionali che stabiliscono distanze minime per la tutela della salute pubblica. “Non si può parlare di rifiuti innocui – sottolineano Raggi e Canale – quando si tratta di ceneri da inceneritori e fanghi industriali”.

Il progetto, presentato dai privati già nel 2016, prevede una superficie di oltre 305mila metri quadrati lungo via della Solforata, nel territorio della Città Metropolitana di Roma.

L’impianto si svilupperebbe in tre lotti affiancati, con una capacità complessiva stimata in 4,5 milioni di metri cubi di rifiuti e una durata di attività calcolata in dieci anni.

Tra i rifiuti previsti figurano ceneri pesanti, scorie e ceneri leggere provenienti da impianti di incenerimento. La Valutazione di Impatto Ambientale rilasciata dalla Regione Lazio nel settembre 2020 aveva dato esito positivo, con alcune prescrizioni, ma riconosceva comunque la vicinanza a terreni coltivati, abitazioni e alla scuola Fabrizio De André.

Una situazione che continua a generare preoccupazione tra cittadini, comitati locali e rappresentanti politici, spingendo l’opposizione a chiedere con forza maggiore tutela della salute pubblica e rispetto delle normative ambientali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.