Tor Tre Teste. ACEA, se ci sei batti un colpo!

Venerdi 7 luglio 2023 mattina sono andato a gettare la busta di immondizia nei cassonetti, strapieni, a via Francesco Tovaglieri, nei pressi della Parrocchia di Dio Padre Misericordioso.

I soliti “zozzoni” avevano lasciato degli scatolini, con all’interno carta e sacchetti, sul marciapiede.

Ho approfittato di un cassonetto vuoto e ci ho collocato tutto quel materiale. Qualche foglio di carta è volato in terra e un gentile cittadino, in compagnia del suo cane, si è offerto di raccoglierli.

Non era di Roma e criticava l’AMA, ma anche gli “zozzoni”. Criticava anche la TARI in corso di pagamento e il fatto che la moglie la sera non poteva far uscire il cane per mancanza di luce nelle vie del quartiere.

Da venerdì sera abbiamo verificato che tutta via Tovaglieri e largo Cevasco sono al buio.

A questa sera (9 luglio) nulla è cambiato. Ci risulta che anche via Viscogliosi sia al buio.

Non possiamo pensare che non ci siano state le lamentele e le giuste proteste degli abitanti del quartiere e che nessuno abbia reclamato la riparazione del guasto agli uffici preposti.

Non possiamo pensare ad un mancato intervento di ACEA..

Siamo certi che i tecnici dell’ACEA interverrano a breve, al fine di dare tranquillità alla popolazione che abita nelle vie sopra indicate e in parte fotografate al buio.