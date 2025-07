Tor Tre Teste diventa Juventus Academy: la cantera di Roma entra nell’élite bianconera

Roma e Torino più vicine… almeno sul campo da calcio. La GSD Nuova Tor Tre Teste, autentico vivaio di talenti della Capitale, entra ufficialmente nel circuito della Juventus Academy a partire dalla stagione 2025/2026. Una rivoluzione per il settore giovanile romano e un riconoscimento di prestigio per una delle società più vincenti del panorama dilettantistico italiano.

Non è un traguardo per tutti: solo poche società, scelte con cura dalla Vecchia Signora, ottengono questo marchio d’eccellenza. I criteri? Rigorosi: strutture all’altezza, qualità tecnica, valori condivisi e una visione educativa che superi i confini del rettangolo verde.

Da via Candiani al mondo Juventus

Il legame tra la Tor Tre Teste, simbolo del calcio giovanile nel V Municipio, e la Juventus non sarà solo simbolico: la partnership prevede formazione continua per gli allenatori, visite periodiche dello staff bianconero, applicazione del “metodo Juventus” e un approccio integrato che punta a formare calciatori ma, prima ancora, uomini.

“Portiamo nel cuore di Roma la mentalità vincente della Juventus – spiega dalla società – puntando su rispetto, disciplina, sacrificio e spirito di squadra”.

Un successo dietro l’altro

Un riconoscimento che arriva al culmine di una stagione trionfale: la Under 15 della Nuova Tor Tre Teste ha conquistato, per l’ottava volta nella sua storia, il prestigioso Torneo Beppe Viola, uno dei più importanti palcoscenici nazionali per il calcio giovanile.

Mercoledì 9 luglio i protagonisti di questo trionfo sono stati premiati nella splendida cornice del Campidoglio, con una cerimonia che ha visto la partecipazione della presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, del presidente del V Municipio Mauro Caliste, e di Enrico Castrucci, storico ex presidente della Maratona di Roma.

Dal quartiere al professionismo

Con decine di ex tesserati oggi nei settori giovanili di club professionistici (e alcuni arrivati in Serie A), la Nuova Tor Tre Teste ha sempre fatto del merito, del talento e della passione il proprio DNA. Ora, con la Juventus al suo fianco, si prepara a scrivere un nuovo, entusiasmante capitolo.

